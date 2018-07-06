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Проект «Писатели и общественность мира о Крыме»
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Проект «Писатели и общественность мира о Крыме» 

Красный Север 6 июля 2018
Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым» («Союз русских, украинских и белорусских писателей») объявляет о начале реализации Международного литературно-общественного Проекта «Писатели и общественность мира о Крыме» — многосерийном книжном издании с высказываниями и литературными и публицистическими произведениями о Крыме людей культуры со всего мира.
В настоящий момент уже наблюдается расширение литературного пространства в Крыму, проводятся различные международные литературные фестивали, конференции, все больше людей вовлекаются в эти мероприятия, на полуостров приезжают гости со всего мира, чтобы принять в них участие, посетить памятные места древней Тавриды, узнать о его истории и культуре. Тем не менее, в России, и, в особенности, в зарубежных странах, часть из которых упорно не хочет признавать Республику Крым российской землей, существует явная нехватка знаний о Крыме, его истории, его духовных ценностях, его жителях, всегда ощущавших себя единым целым с Россией.
Проект «Писатели и общественность мира о Крыме» призван восполнить этот культурно-информационный пробел, и направлен на повышение уровня знаний о Крыме как части России, так и зарубежных стран. Проект преследует три основных цели: литературную — популяризация Крыма в качестве литературной и культурной Мекки России, историко-краеведческую — позиционирование Крыма в качестве исторического памятника, наконец, социально-политическую — ослабление политико-экономических антироссийских санкций через культуру и усиление позиций и положительного имиджа Крыма и России за рубежом.
В книжном издании «Писатели и общественность мира о Крыме» будут включены произведения или отрывки из произведений авторов всех стран мира. Читатели узнают, кто из авторов в какое время приезжал на полуостров, какие места выбирались для посещения, как отзывались о крымской земле писатели и поэты разных стран. Наглядно будет проиллюстрирована взаимосвязь истории Крыма с историей России.
Просим присылать свои материалы (художественные, краеведческие и исторические произведения) о Крыме на адрес Союза писателей РК: pisatel@brega-crimea.ru.
Контактная информация: brega-crimea.ru, shumilov 93@ yandex.ru, +7-915-826-05-47; +7-978-869-78-29 (Смирнов (Шумилов) Валерий Альбертович). Координатор проекта — Чернов Андрей Витальевич, pisatel@brega-crimea.ru.
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