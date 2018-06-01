Крым, как центр работорговли на Черном море

Крым , расположенный на перекрестке торговых путей, ведущих из Рима и Византии (а позднее — Османской Турции ) в Россию и на Восток, всегда был привлекательным местом для ведения международной торговли, одной из важнейших составляющих которой была работорговля.

Самые ранние упоминания о продаже невольников в бассейне Черного моря восходят к античности. В XIII-XV веках этот бизнес вели в основном итальянцы, хотя главными поставщиками «живого товара» для них были крымские татары. Многочисленные опубликованные данные и архивные источники свидетельствуют о том, что наиболее важную роль в торговле рабами и военнопленными играли приморские города Каффа (современная Феодосия) и Гёзлеве ( Евпатория ). Еще один крупный центр работорговли был расположен в Карасубазаре (Белогорске).

Работорговля в генуэзской Каффе

Значение черноморской работорговли начало расти вскоре после создания генуэзской колонии Каффы (турецкое название — Кефе) на восточном берегу Крымского полуострова в 1260-х годах. Каффа стала крупнейшим крымским портом эпохи Позднего Средневековья. Испанский путешественник Перо Тафур писал в 1435 году, что этот город был «очень большой, как Севилья , или даже больше, с вдвое бóльшим числом жителей, среди которых — христиане-католики, а также греки, и все народы мира». Действительно, по своему этническому составу Каффа напоминала мозаику: там жили генуэзцы, татары, армяне, греки, славяне, сирийцы, готы, аланы, половцы, грузины, мингрелы, черкесы, абхазы, лезгины, венгры, персы, евреи, караимы и некоторые другие этнические группы. Особый папский эдикт разрешал местным христианам приобретать и удерживать рабов. Цена на них выросла после страшной эпидемии чумы 1348 года, которая началась, по некоторым данным, во время татарской осады Каффы.

Из итальянских источников мы знаем, что в 1385-1386 годах около 1500 рабов ежегодно продавались в Каффе по ценам от 130 аспров (мелкая серебряная монета) за пожилого раба до 1000 аспров за молодого и сильного мужчину. Это была достаточно большая сумма для того времени. Большинство из рабов были абхазами, татарами, черкесами и мингрелами. Из Каффы их обычно переправляли в Геную Каир , Александрию и дальше на Восток.

Работорговля в османском Крыму

После турецкого (османского) завоевания Каффы в 1475 году Крымский полуостров был поделен на две части: османскую и татарскую. При этом лучшие земли вдоль побережья моря, от Керчи до современного Севастополя , достались туркам-османам, а центральный и северный Крым, а также степи южной Украины, Добруджа и Северный Кавказ вошли во владения Крымского ханства. Столицей османских владений стала генуэзская Каффа, получившая новое название — Кефе. Вскоре город вернул себе былую значимость. В османский период его населяли представители самых разных религий и народов, а численность населения составляла около 20 000 человек — немалая для того времени цифра. По этой причине в некоторых османских документах Каффа поэтически называлась Кючюк-Истанбул, т.е. Малый Стамбул

Основным доходом Крымского ханства с 1475 года по 1774 год была именно работорговля. Многочисленные европейские, османские и российские источники рисуют нам ужасающую картину опустошения Южной России, Украины Польши и Кавказа, откуда ежегодно в результате разбойничьих набегов вывозились в Крым тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей. По приблизительным оценкам Д. Колоджейчика, в год в Крым в среднем попадали около 10 000 славянских пленников. Таким образом, за два века — с 1500 года по 1700 год — в плен были уведены около двух миллионов славян из России и Польши. Колоссальная цифра — и это отнюдь не преувеличение.

Порой наплыв «живого товара» на территорию Крыма быль столь велик, что невольники уходили вообще за бесценок. Османский путешественник XVII века Эвлия Челеби хвастливо писал, что во время восстания Богдана Хмельницкого против Польши татарами было захвачено такое количество еврейских пленников, что одного еврея можно было порой купить за трубку табака. Такое определение безусловно является гиперболой. Тем не менее оно дает некоторое представление о том, сколь велико бывало число пленных у татар.

Основным центром работорговли в Крыму оставалась турецкая Каффа (Кефе). Другой турецкий порт, Керш (Керчь), также активно торговал рабами, которые доставлялись туда из Тамани и Черкесии. Азак (русское название — Азов , венецианское — Тана), расположенный на Азовском море в устье Дона, был еще одним важным центром работорговли. Торговцы прибывали в Каффу со всех концов Османской империи. Путешествие из Каффы в Стамбул с «живым товаром» обычно занимало около десяти дней. В Стамбуле привезенные из Крыма пленники продавались купцам из Египта , Анатолии, Ирана , Абиссинии и даже Западной Европы.

Работорговля в Крымском ханстве

Иногда после набега пленники доставлялись в западный порт Крымского ханства — Гёзлеве. По словам Эвлии Челеби, рабский рынок там находился недалеко от главных ворот порта. Некоторые рабы попадали в города Эски Къырым (современный Старый Крым) и Карасубазар, расположенные недалеко от границы с османскими владениями полуострова. Тот же Эвлия Челеби в XVII веке признавался, что он считал «постыдным» рабовладельческий рынок в Карасубазаре: «Человек, который не видел этого рынка, ничего не видел в этом мире. Мать отделяется там от сына и дочери, сын — от отца и брата, и они продаются среди плача, криков о помощи, стенаний и печали». Чтобы избежать частых случаев обмана клиентов, в 1680 году был выпущен специальный указ, запрещающий торговцам «раскрашивать лица рабов или украшать их каким-либо образом».

После российского завоевания