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Мы никогда не забудем: Макрон о геноциде армян
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Мы никогда не забудем: Макрон о геноциде армян 

Мир24 6 часов назад
Фото: Sputnik Армения
Президент Франции Эммануэль Макрон направил послание своему коллеге Армену Саргсяну в связи днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи, сообщает телеканал «МИР 24».
«Вместе с Вами мы вспоминаем резню 600 представителей армянской интеллигенции 24 апреля 1915 г в Константинополе, ознаменовавшую начало первого геноцида 20-го века. Мы никогда не забудем тех мужчин, женщин и детей, которые погибли на дорогах ссылки от голода, холода и истощения», — цитирует президента Пятой республики сайт главы армянского государства.
Макрон напомнил, что Франция устами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осуждала погромы в Османской Империи, приняла армян, переживших эту трагедию. Страна назвала эти погромы «преступлением против человечества и цивилизации».
В 1915-м под руководством лидеров Османской империи были уничтожены все 12 провинций Западной Армении. Погибли около 1,5 млн армян.
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