Мы никогда не забудем: Макрон о геноциде армян

«Вместе с Вами мы вспоминаем резню 600 представителей армянской интеллигенции 24 апреля 1915 г в Константинополе, ознаменовавшую начало первого геноцида 20-го века. Мы никогда не забудем тех мужчин, женщин и детей, которые погибли на дорогах ссылки от голода, холода и истощения», — цитирует президента Пятой республики сайт главы армянского государства.

Макрон напомнил, что Франция устами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осуждала погромы в Османской Империи, приняла армян, переживших эту трагедию. Страна назвала эти погромы «преступлением против человечества и цивилизации».

В 1915-м под руководством лидеров Османской империи были уничтожены все 12 провинций Западной Армении. Погибли около 1,5 млн армян.

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