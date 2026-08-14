В Британии призвали принимать всерьез слова Путина

К словам российского президента Владимира Путина об ответе на захват судов следует относиться серьезно. С таким призывом выступил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

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«Есть приказ — это важно. Это не заявление о намерениях, которое русские нам посылают. Это констатация факта. Нужно понимать это именно так и так об этом говорить», — высказался он.

Путин раскрыл угрозу России из-за планов НАТО

Ранее Путин назвал пиратством и разбоем планы Запада по захвату российских судов и пообещал зеркальный ответ. Глава РФ подчеркнул, что европейские страны могут столкнуться с ответом не только в тех акваториях, где планируются силовые действия против российских кораблей.