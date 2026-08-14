Япония готовит санкции против России после визита Путина на Итуруп

Телеканал NHK сообщил, что правительство Японии в ответ на поездку Владимира Путина на Курильский остров Итуруп намерено рассмотреть ужесточение ограничительных мер против России.

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Токио традиционно оспаривает принадлежность южных Курил, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. МИД Японии уже выразил решительный протест и вызвал посла РФ.

Путин посетил остров Итуруп на Курилах

Николай Ноздрев разъяснил японской стороне, что поездки российского президента по территории собственной страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что визит «задевает чувства японского народа». Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил, что непонимание очевидных фактов чревато тяжелейшими последствиями.