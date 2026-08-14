Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что его призыв к сыну бывшего американского президента Хантера Байдена рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине стал еще более актуальным. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

Поводом для поста Дмитриева стало выступление американского журналиста-расследователя Джона Соломона о том, что доказательства деятельности Хантера Байдена были отвергнуты как иностранная дезинформация.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

«Хорошо настоялось», — отметил он.

Ранее Дмитриев призвал Хантера рассказать о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях и нарушениях, связанных с газодобывающей компанией Burisma. Дмитриев призвал Хантера сделать это, поскольку соцсеть «X и весь мир ждут». Так он оценил пост сына Байдена, в котором тот заявил, что ни один демократ в этом столетии не выигрывал выборы президента США «без Байдена в бюллетене».