В МИД России заявили об угрозе экспорта украинского терроризма по всему миру

Участившиеся в разных государствах инциденты с неопознанными беспилотниками свидетельствуют о нарастании угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«С учетом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру», — сказала она.

11 августа в министерстве обороны Румынии сообщили, что военные водолазы страны уничтожили два беспилотных аппарата, обнаруженных в Черном море. По информации ведомства, два дрейфующих дрона без вооружения и взрывчатки были найдены в румынской исключительной экономической зоне вблизи газового месторождения «Нептун Дип». Аппараты не представляли непосредственной угрозы для судоходства, однако их присутствие в стратегически важном районе потребовало вмешательства военных, подчеркнули в минобороны.

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5 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. По данным газеты Bild, низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124. Следствие установило, что БПЛА, обнаруженный в аэропорту, нес около 800 г взрывчатого вещества.

Ранее в центре Молдавии взорвался беспилотник.