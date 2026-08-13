В России ответили на протест Японии по поводу Курильских островов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова принадлежат России и попытки Токио оспорить этот факт ничего не изменят. Так он прокомментировал протест Японии по поводу визита российского президента Владимира Путина на остров Итуруп. В свою очередь, в МИД РФ подчеркнули, что поездки главы государства по территории страны являются внутренним делом России. Аналитики назвали реакцию Токио «ритуальным дипломатическим шумом», который не имеет никаких юридических последствий.

Курильские острова были, есть и будут российскими, заявления некоторых японских политиков на этот счёт ничего не изменят, констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Премьер-министр Японии Такаити может сколько угодно разглагольствовать о том, что Курильские острова «исторически принадлежат Японии», но эта болтовня ничего не изменит. Они были, есть и останутся российской землёй. Любой, кто этого не понимает, столкнётся с чудовищными последствиями своих заблуждений», — написал Медведев в соцсети X.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая выразила протест в связи с рабочей поездкой президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Глава государства посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», где ознакомился с работой предприятия и побеседовал с сотрудниками завода. Президент также осмотрел Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу имени Героя России Эдуарда Норполова.

Такаити заявила, что эта поездка «задевает чувства японского народа и категорически неприемлема».

«Этот визит действующего президента России не совместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий», — сказала она.

Аналогичным образом отреагировал и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он вновь напомнил позицию Токио о том, что так называемые северные территории, включая остров Итуруп, якобы являются «неотъемлемой частью» Японии «как с исторической точки зрения, так и в соответствии с международным правом».

«Япония выражает решительный протест против этого визита», — заключил он.

В МИД страны был также вызван посол РФ в Токио Николай Ноздрев. Как позже сообщили в российском диппредставительстве, в ответ на необоснованный демарш Токио Ноздрев разъяснил, что южные Курильские острова — неотъемлемая часть Российской Федерации и вошли в её состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях.

«Их принадлежность сомнению не подлежит. Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами», — говорится в комментарии посольства.

Абсолютно неприемлемой назвала реакцию японских политиков и официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, самая опасная составляющая «посланий» Санаэ Такаити и Тосимицу Мотэги — это реваншизм, которым пронизаны эти заявления.

«Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», — подчеркнула Захарова.

«Не признаёт итоги Второй мировой»

Стоит отметить, что ранее позицию России по поводу статуса Курильских остров в очередной раз изложил Владимир Путин. Во время посещения учений Тихоокеанского флота глава государства напомнил, что российская принадлежность этих территорий была закреплена в международных документах по итогам Второй мировой войны.

При этом Москва всегда была готова к диалогу для урегулирования спорных вопросов и заключения мирного договора.

«Ещё СССР в середине 50-х годов прошлого века подписал с Японией декларацию, которая открывала путь к мирному договору. Япония тоже его подписала, но затем отказалась от него. Затем это сделал Советский Союз, но уже новая Россия пошла навстречу просьбе японского правительства и возобновила... диалог по поиску путей к мирному договору», — сказал он.

Однако Токио в последние годы свёл на нет попытки установления конструктивного диалога между двумя странами, констатировал Путин. Вместо этого Япония начала проводить откровенно антироссийскую политику и ввела «против России неспровоцированные с нашей стороны санкции», добавил президент.

«Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране — имею в виду проблему Курильских островов», — заключил Путин.

Напомним, Курильские острова принадлежали Российской империи с конца XVIII века. По результатам Русско-японской войны они были отторгнуты в пользу Токио, однако на Ялтинской конференции 1945 года было решено, что в обмен на вступление в войну с милитаристской Японией СССР получит эти земли обратно. В 1951 году японское правительство подписало и после ратифицировало Сан-Францисский мирный договор, в котором отказалось от всех прав и претензий на Курильские острова.

Позже Токио объявил, что острова Хабомаи и Шикотан должны перейти под контроль Японии. Советский Союз был готов пойти на компромисс и уступить два острова, но лишь после подписания мирного договора. Однако впоследствии под давлением США, которые до сих пор сохраняют военное присутствие в Японии, Токио фактически сорвал переговоры и стал требовать от СССР «вернуть» также Итуруп и Кунашир. В стране стал тиражироваться миф о якобы оккупированных СССР «северных территориях», который до сих пор является частью официальной позиции Токио по этому вопросу.

«Фактически Япония не признаёт итоги Второй мировой войны, так как считает, что Южные Курилы не перешли к Советскому Союзу, несмотря на положения Сан-Францисского мирного договора, по которому Япония отказалась от этих островов», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

«Дипломатический шум»

Как отмечают аналитики, реакция японской стороны на поездку Путина была предсказуемой — Токио аналогичным образом реагировал и на другие приезды представителей российского руководства на эти острова. Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая полагает, что японское руководство в вопросе Курил фактически загнало себя в ловушку.

«Японское правительство и политические круги находятся в ловушке собственного восприятия. Они обязаны реагировать подобным образом, потому что вся политика Японии построена на том, что эти острова принадлежат Токио. Хотя с политической точки зрения это явно нецелесообразно», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Аналогичным образом демарш Токио прокомментировал и политолог Павел Фельдман. По его мнению, недовольство со стороны Японии — это «ритуальный дипломатический шум, не имеющий юридических последствий».

«Курильские острова — законная территория России по итогам Второй мировой войны. Никакие заявления Токио не изменят этот факт. Россия продолжит развивать эти регионы, укреплять там инфраструктуру и оборону, исходя исключительно из собственных национальных интересов, не поддаваясь на внешнее давление», — отметил собеседник RT.

Эксперты также обращают внимание, что именно Токио виноват в нынешнем кризисе двусторонних отношений.