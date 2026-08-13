МИД РФ отреагировал на заявления Такаити после визита Путина на Курилы

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в связи с поездкой на Курилы президента России Владимира Путина вызывают возмущения и неприемлемы.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С.Такаити и министра иностранных дел Т.Мотэги, касающиеся посещения Президентом Российской Федерации В.В.Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», — заявили в МИД.

Ранее МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.

МИД Украины отреагировал на визит Путина на Курилы

Министерство иностранных дел Японии также выразило «решительный протест» в связи с визитом российского лидера на Итуруп.