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Лавров: ЕС с гордостью провозгласил свои решения выше международного права

ТАСС

Евросоюз с самолюбованием и даже гордостью, весьма свойственной нынешним европейским элитам, заявил о том, что его решения стоят выше международного права. На это в интервью "Вестям" обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: ЕС с гордостью провозгласил свои решения выше международного права
© ТАСС

Он указал, что Брюссель избрал "очень опасную стезю", решив применить собственное незаконное "право" объявлять неугодные ему суда "теневым флотом".

"Потому что они с гордостью, которая всем нынешним европейским элитам, находящимся у власти, весьма и весьма свойственна, и с такой очень высокой самооценкой, самолюбованием заявляют о том, что их решения стоят выше международного права", - заметил российский министр.