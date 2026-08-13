Лавров: ЕС с гордостью провозгласил свои решения выше международного права

Евросоюз с самолюбованием и даже гордостью, весьма свойственной нынешним европейским элитам, заявил о том, что его решения стоят выше международного права. На это в интервью "Вестям" обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал, что Брюссель избрал "очень опасную стезю", решив применить собственное незаконное "право" объявлять неугодные ему суда "теневым флотом".