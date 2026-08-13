Лавров: ЕС с гордостью провозгласил свои решения выше международного права
Евросоюз с самолюбованием и даже гордостью, весьма свойственной нынешним европейским элитам, заявил о том, что его решения стоят выше международного права. На это в интервью "Вестям" обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он указал, что Брюссель избрал "очень опасную стезю", решив применить собственное незаконное "право" объявлять неугодные ему суда "теневым флотом".
"Потому что они с гордостью, которая всем нынешним европейским элитам, находящимся у власти, весьма и весьма свойственна, и с такой очень высокой самооценкой, самолюбованием заявляют о том, что их решения стоят выше международного права", - заметил российский министр.