Лавров пригрозил Западу

Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«[Президент РФ Владимир] Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, целями России будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.

Он также отметил, что незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом «теневым флотом» — это очень опасная стезя для Евросоюза.

На Западе отреагировали на предупреждение Путина словами «возмездие неизбежно»

Ранее Путин заявил, что Москва ответит зеркально, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Президент отметил, что Россия будет отвечать не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги, но и там, где она сама посчитает это нужным и целесообразным.