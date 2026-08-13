Украинские войска передали в 2025-2026 годах европейским криминальным группировкам более пяти тысяч ударных БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С учетом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева», — отметила дипломат.

Кроме того, Захарова сообщила, что более 500 украинских военных инструкторов прибыли в страны Латинской Америки, и еще несколько сотен — Ближнего Востока.

10 августа депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал атаковать центры принятия решений на Украине после удара ВСУ по гражданским и производственным объектам в Нижнекамске.

По его словам, с президентом Владимиром Зеленским невозможно договориться ни о каком мире. Депутат назвал украинское руководство террористами и подчеркнул, что «всех их должен ждать вполне ожидаемый финал».