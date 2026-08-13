Попытки Запада изолировать и дезинтегрировать Россию усилили глобальную политическую, экономическую, технологическую и военную мощь РФ. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший министр энергетики Греции, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис.

Он отметил, что "ничто, пожалуй, не демонстрирует более ярко глубокий упадок и стремительный путь к развалу крупнейших западных центров, чем поражение, понесенное США, ЕС и почти всем Западом в войне, которую все они беспрецедентным образом демонстративно спровоцировали с развернутым на Украине фронтом против России, уверенные в ее победоносном и быстром завершении".

По словам политика, их роковая ошибка заключалась в том, что они, "желая небывалым образом повести войну, изолировать и дезинтегрировать Россию", добились "прямо противоположного".

"Они создали, несмотря на ее проблемы, не только более могущественную и уважаемую Россию, но и новую глобальную, ведущую, политическую, экономическую, технологическую и военную державу, которая имеет возможность сыграть решающую роль в радикальном изменении планеты", - сказал Лафазанис.

Западные державы поддерживают "самую неортодоксальную "войну" против России самыми незаконными, террористическими, варварскими и аморальными средствами, которые, однако, обращаются бумерангом против своих инициаторов", подчеркнул политик.

Он констатировал, что "Греция, к сожалению, несмотря на волю греческого народа, <...> находится в авангарде самых воинственных ястребов ЕС, превратившись в военный лагерь и протекторат Брюсселя, США и, совсем недавно, самых воинственных, экспансионистских и сионистских кругов Израиля". "Греция, несмотря на угрозу с востока (имеется в виду соседняя Турция - прим. ТАСС), входит в число стран, которые находятся на передовой линии поставок вооружений Украине, в то время как ее порты, и прежде всего [военная база на острове] Крит и [железнодорожная и портовая инфраструктура города] Александруполис, используются в качестве конвейеров [для отправки техники и вооружений] для усиления Украины", - сказал Лафазанис.

Неонацистская политика либералов Брюсселя

Трагедия заключается в том, отмечает политик, "что, видя, как проигрывается война, которую они сами же и спровоцировали против России" главы западных стран жертвуют благосостоянием своих государств, чтобы "варварским образом продолжать тупиковые военные действия в тылу российской армии, занимаясь саботажем против общества и инфраструктуры российских городов, что приводит ко все большему числу разрушений и невинных жертв".

"Нынешние так называемые "либералы" Брюсселя с неонацистской политикой и экспансионистскими амбициями, доминирующими на оставшейся Украине и в ЕС, а также в США, не собираются приходить к разумным решениям и проводить реалистичную политику сотрудничества и мира по отношению к народам", - сказал экс-министр.

Единственный выход, как считает Лафазанис, "одновременное политическое и военное поражение и свержение нынешних доминирующих воинственных структур" как на Украине, так и в странах Европы. "Россия сегодня на передовой борьбы вместе с Ираном де-факто и независимо от каких-либо различий является надеждой народов Европы и планеты на новый социальный мир без войн", - сказал лидер партии.