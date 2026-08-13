Значение поездки Путина на Курилы объяснили

Поездка президента России Владимира Путина на Курилы не является сигналом Японии, отметил директор лаборатории новых технологий ЭИСИ, политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он указал, что президент занимается развитием страны и выполняет свои обещания посетить отдаленные регионы.

«Владимир Путин не посылает никаких сигналов Японии. Все сигналы довольно давно посланы, оформлены и являются частью нашей международной политики. Токио об этом прекрасно известно. У Токио есть свой политический ритуал, который он соблюдает, посылая нам сигналы недовольства по вопросам, которые для нас давно имеют решение», — пояснил политолог.

По его словам, президент занимается развитием страны, встречами с людьми и поддержкой важных инициатив, в том числе в самых отдаленных ее частях. Он обещал приехать на Сахалин, Курилы и Камчатку и выполняет обещания, встречаясь с людьми и губернаторами, отметил специалист.

В поездке Путина на Курилы заметили один дипломатический жест

«А уж какие сигналы в Токио слышит и как на них реагирует — это проблемы оптики непосредственно Токио», — заключил Асафов.

Ранее МИД Японии вызвал посла России Николая Ноздрева и выразил протест в связи с визитом российского лидера на Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также назвала Итуруп исконно японской территорией. По ее словам, визит Путина на остров «задевает чувства японского народа и категорически неприемлем».