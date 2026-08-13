Эксперт усомнился в способности Японии изменить текущие отношения с Россией

Япония вряд ли способна на реальные действия после визита президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп, чтобы изменить нынешние российско-японские отношения. Об этом заявил РИА Новости доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований ИКСА РАН Валерий Кистанов.

Ранее Япония выразила «решительный протест» из-за поездки президента России на Курильские острова. В МИД страны заявили, что «северные территории», включая Итуруп, являются японскими «с исторической и юридической точек зрения».

Также новость о посещении Путиным Итурупа за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента соцсети X, крайне популярной в стране. Всего за полчаса пользовали оставили более двух тысяч сообщений по этой теме.

«Ну, пошумят вот эти ультраправые, но это все спектакль, они особого влияния в японской внутренней и внешней политике не имеют... Каких-то реальных действий, я думаю, вряд ли можно ожидать», - уверен доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований ИКСА РАН Валерий Кистанов.

По словам политолога, Япония уже принял против России практически все доступные ей санкционные меры, поэтому у нее уже не осталось рычагов влияния на Москву. И можно ожидать повторения ситуации 2010 года, когда японская сторона выражала протест из-за визита занимавшего тогда должность президента РФ Дмитрия Медведева на остров Кунашир.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

При этом острова стали частью территорий СССР по итогам Второй мировой войны и в Москве не раз отмечали, что суверенитет России над ними обсуждению не подлежит.