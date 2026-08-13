В России отреагировали на подрыв капитана в Севастополе по заказу Украины
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отреагировал на подрыв капитана 1-го ранга в Севастополе, назвав преступление терактом.
Его слова передает РИА Новости.
«У врага дела на фронте идут совсем неважно, поэтому им нужно придумывать для своего народа, своих хозяев новые победы. В этом процессе они не брезгуют ничем, идя на новые теракты», — заявил он.
Чиновник отметил, что страны Запада, поддерживающие Украину, пожалеют о своей поддержке Киева. По его словам, терроризм имеет тенденцию распространяться по миру.
«Я Европе не позавидую. Впрочем, она сама себе этот подарочек взращивает», — подчеркнул Константинов.
Ранее ФСБ сообщила, что российский военнослужащий погиб в Севастополе в результате подрыва. По данным правоохранительных органов, подозреваемая — 32-летняя россиянка — выполняла задание спецслужб Украины.