В России отреагировали на подрыв капитана в Севастополе по заказу Украины

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отреагировал на подрыв капитана 1-го ранга в Севастополе, назвав преступление терактом.

Его слова передает РИА Новости.

«У врага дела на фронте идут совсем неважно, поэтому им нужно придумывать для своего народа, своих хозяев новые победы. В этом процессе они не брезгуют ничем, идя на новые теракты», — заявил он.

Чиновник отметил, что страны Запада, поддерживающие Украину, пожалеют о своей поддержке Киева. По его словам, терроризм имеет тенденцию распространяться по миру.

«Я Европе не позавидую. Впрочем, она сама себе этот подарочек взращивает», — подчеркнул Константинов.

Ранее ФСБ сообщила, что российский военнослужащий погиб в Севастополе в результате подрыва. По данным правоохранительных органов, подозреваемая — 32-летняя россиянка — выполняла задание спецслужб Украины.