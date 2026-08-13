Основная функция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы выпрашивать у Запада оружие и деньги, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал Зеленского мастером шантажа и манипуляций.

Ранее Зеленский заявил, что умолял президента США Дональда Трампа помочь с ракетами для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он также признал, что у Киева «нет и пяти процентов» нужного количества ракет, выразив надежду на достижение соглашения.

«В этом и заключается основная функция Зеленского — выпрашивать на Западе оружие и деньги. Ни того, ни другого на Украине нет, и она со своей стороны готова только бросать в топку войны все новых и новых украинцев. При этом глава киевского режима, безусловно, мастер шантажа и манипуляций», — сказал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что пяти процентов ракет от комплексов Patriot Украине не хватит даже на несколько недель.

«Но здесь действует принцип, известный каждому мошеннику — сложнее всего выманить первый рубль, дальше все идет пи накатанной. Уверен, что этими своими навыками профессионального жулика Зеленский даже гордится, до него никто и подумать не мог, что в международной политике вот так, обыкновенным нытьем, можно что-либо получить», — добавил Журавлев.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков ранее заявил, что за просьбами Зеленского передать Киеву дополнительное оружие и финансы ничего не стоит, кроме как намерение затягивать конфликт.