В МИД РФ прокомментировали вызов посла России в Японии

Дипломатические демарши Токио не изменят статуса Курильских островов, которые остаются неотъемлемой частью российской территории в соответствии с международным правом, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал решение властей Японии вызвать российского посла в связи с поездкой президента Владимира Путина на остров Итуруп, передает ТАСС.

«Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», – подчеркнул дипломат в ходе общения с журналистами на полях IV Форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

Ранее японское агентство Киодо сообщило, что министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева. Поводом для такого шага стал визит российского лидера на Итуруп.

Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом на Итуруп.

Медведев сделал громкое заявление о будущем Курил

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленными попытки Токио оспорить принадлежность данных территорий.