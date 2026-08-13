В России объяснили отказ Киева забирать пленных

Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил отказ Киева забирать пленных желанием затянуть конфликт и получить новое финансирование со стороны Запада.

Его слова приводит РИА Новости.

«Все их цели предельно рациональные, с холодным расчетом», — обозначил российский парламентарий.

По его словам, Россия готова обмениваться пленными каждый день, но Украине это не выгодно. В частности, Чепа обратил внимание на избирательность Киева в вопросе обменов.

«Просто мобилизованные "недостаточно свои", им нужны медийные нацбатовцы, военные преступники и террористы для пропаганды. Идеологическая селекция во всей своей красе», — заключил собеседник агентства.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова Москва направляла три списка на обмен. Новый список был опубликован 13 августа — в него вошли 273 пленных украинских бойца.