В поездке Путина на Курилы заметили один дипломатический жест

Политика Японии в отношении России изменила ранее тактичный настрой президента РФ Владимира Путина. Этот дипломатический жест в поездке российского лидера на Курильский остров Итуруп увидело издание «Россия в глобальной политике».

Отмечается, что глава государства всегда подчеркивал симпатию к Японии и вел себя тактично, учитывал «особенности восприятия партнеров, насколько это возможно в реальной политике».

«Партнеры успешно победили этот настрой президента России. Достижение», — говорится в публикации.

МИД Японии вызвал посла России из-за визита Путина на Курилы

Ранее МИД Японии прокомментировал поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Известно, что ведомство выразило протест и напомнило о принадлежности острова вместе с тремя другими островами южных Курил Японии.