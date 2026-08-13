В России рассказали о мерах для сохранения мира в Арктике

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, выступая на IV форуме «Арктика-Регионы», подтвердил неизменность курса Москвы на поддержание мира и стабильности в северных широтах.

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Дипломат заявил, что Российская Федерация продолжит активно использовать практические инструменты для сохранения хрупкого баланса в Арктическом регионе, а также для всемерного содействия развитию международного сотрудничества и освоению северных территорий страны.

Масленников подчеркнул, что любые попытки эффективного решения актуальных проблем, стоящих перед регионом, без участия России являются абсолютно бесперспективными. По его словам, наша страна обладает уникальным опытом работы в суровых климатических условиях, разветвленной инфраструктурой и научной базой, которые делают ее незаменимым игроком в арктическом диалоге.

Дипломат напомнил, что Россия несет ответственность за значительный сектор Арктики и готова вносить вклад в экологическую безопасность, устойчивое развитие и навигацию по Северному морскому пути, который приобретает все большее значение для мировой торговли.