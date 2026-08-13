«Не стоит баловаться»: политолог оценил «намек» Путина Японии

Посещение президентом России Владимиром Путиным Курильских островов, вызвавшее резкую реакцию Японии, было вполне прозрачным намеком. Об этом заявил «Царьграду» политолог Марат Баширов.

Ранее президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, приехав на остров Итуруп. При этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о том, что Токио «решительно протестует против этого визита», считая «северные территории», включая Итуруп, неотъемлемой частью страны.

В свою очередь политолог Марат Баширов обратил внимание на недавнее выступление Путина в рамках учений Тихоокеанского флота России и его заявление о том, что Москва оставляет за собой право останавливать танкеры недружественных стран в качестве ответной меры.

«Посещение Курильской гряды – это как раз намек, что и Японии не стоит этим баловаться. Она слишком близко расположена», - пояснил он.

Эксперт также напомнил, что Япония по-прежнему покупает газ на Сахалине. При этом, по его мнению, Токио не решится на военный захват Курил, а США не станут даже пытаться оказывать поддержку в этом вопросе.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Токио до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке главы государства, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Премьер Японии прокомментировала поездку Путина на Курилы

Однако в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные».