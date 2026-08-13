Давление сенаторов-демократов на американского лидера Дональда Трампа с требованием возобновить регулярные санкционные ограничения против Москвы обусловлено их стремлением сорвать намечающийся диалог между США и Россией. Такое мнение в разговоре с «Рамблером» высказал политолог-американист Константин Блохин, оценивая перспективы введения новых экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сенаторы Элизабет Уоррен и Крис Кунс направили письмо госсекретарю Марко Рубио и главе Минфина Скотту Бессенту. Законодатели потребовали от администрации Трампа до 28 августа объяснить паузу в наложении плановых точечных санкций против РФ, которая продолжается уже 17 месяцев. Параллельно Сенат одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма*, предусматривающий крайне жесткие экономические ограничения — 100-процентные пошлины для ключевых покупателей российских энергоносителей и 500-процентные тарифы на весь импорт из России, передав документ на рассмотрение Палаты представителей.

Комментируя мотивы оппонентов главы Белого дома, эксперт отметил, что попытки заставить Трампа пойти на эскалацию прямо противоречат текущей дипломатической повестке и нацелены на подрыв диалога Вашингтона с Москвой.

«Мы сейчас находимся в самом начале переговорного процесса, ожидаются визиты американских представителей, а с нашей стороны в качестве жеста доброй воли недавно был освобожден экс-морпех Роберт Гилман — Россия делает всё, чтобы разрядить атмосферу. Демократы же своей критикой Трампа хотят полностью уничтожить эту позицию и сделать так, чтобы Вашингтон занял предельно жесткую линию. Их цели с президентства Байдена не изменились — нанести России стратегическое поражение, поэтому в подобных нападках нет ничего удивительного». Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Анализируя юридическую сторону вопроса и проходящий через Конгресс резонансный законопроект, Блохин подчеркнул, что последнее слово все равно остается за президентом США.

«Законопроект Линдси Грэма* фактически дает Трампу зеленый свет и развязывает ему руки, но не обязывает автоматически запускать эти механизмы. С юридической точки зрения американский лидер свободен в своем выборе: он полномочен сам решать, когда активировать подобные пакеты, а когда воздержаться. Даже если Конгресс окончательно утвердит инициативу, у президента остается право наложить на нее вето, преодолеть которое законодатели смогут только путем сбора двух третей голосов».

Политолог призвал не ждать от Вашингтона резких шагов в ближайшее время, подчеркнув, что судьба новых ограничений будет напрямую зависеть от результатов предстоящих контактов.

«Прямо сейчас, накануне запланированных контактов и визитов, введение новых санкций маловероятно — это просто застопорило бы весь процесс. Однако если на переговорах наступит стагнация и они ни во что не выльются, сценарий с применением новых ограничений станет вполне возможным. В обозримой перспективе всё будет определяться именно динамикой этого диалога».

*(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)