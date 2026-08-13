В России отреагировали на острую реакцию Японии из-за Курил

Япония продолжает обострять отношения с Россией, поднимая вопрос о принадлежности Курильских островов. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, его реакцию приводит aif.ru.

Сенатор напомнил о существовании международных документов, согласно которым Курилы признавались частью территории Советского Союза. Споры по принадлежности островов продолжались и в 1990-е годы. Для их урегулирования проводились контакты на уровне президентов, премьер-министров и глав МИД, также действовала специальная комиссия.

Карасин уверен, что для России вопрос принадлежности Курильских островов давно решен. Он подчеркнул, что Москва всегда действует открыто, тогда как позиция Токио не приносит пользы. Российские власти уже дали все необходимые разъяснения, указал сенатор.

До этого зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал, что тот, кто не признает принадлежность Курил к России, столкнется с последствиями.

13 августа президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. МИД Японии после этого выразил протест в связи с визитом Путина на Итуруп и напомнил о принадлежности острова вместе с тремя другими островами южных Курил Японии.