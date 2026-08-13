Аномальная жара в Европе не является союзником России в конфликте на Украине, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что наше главное оружие — русские воины, их боевой дух и вооружение.

«Главное оружие — это русские воины. Вооружение, которое держат руки, дух русского бойца, стержень наших солдат, которые одерживают победу и уничтожают противника, — вот это нам помогает. Мы ведь находимся в таких же тяжелых условиях. Жара стоит и у нас. Имеет значение боевой дух в войсках и вооружение», — пояснил депутат.

По его словам, погодные условия действуют одинаково на обе стороны конфликта, и списывать военные успехи на засуху или жару неправильно. Решающую роль играет именно боевой настрой российских военнослужащих и их оснащение, заключил Колесник.

Ранее издание Newsweek выразил мнение, что аномальная жара в Европе стала союзником России в конфликте на Украине. По мнению журналистов, погодные условия серьезно угрожают Киеву.