В России раскрыли, передавали ли США предложения Зеленского по завершению конфликта

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков опроверг информацию о том, что Вашингтон передавал Москве по дипломатическим каналам какие-либо предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Комментируя соответствующий вопрос журналистов, высокопоставленный дипломат дал однозначный отрицательный ответ, подчеркнув, что российской стороне неизвестно о существовании подобных инициатив, которые могли бы быть переданы через посредничество Соединенных Штатов.

Это заявление прозвучало на фоне активных обсуждений в международной прессе возможных мирных планов и сценариев завершения боевых действий, которые периодически приписываются киевскому руководству. Ранее Зеленский в своих интервью заявлял о готовности представить новые предложения и о необходимости более активного участия администрации США в мирном процессе.

Стало известно о новом предложении Зеленского по мирному урегулированию

Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что считают дискуссии о мире преждевременными без учета текущей ситуации на поле боя и без прямого диалога с участием всех заинтересованных сторон. Позиция Кремля заключается в том, что для начала переговоров необходимо признание сложившихся территориальных реалий.