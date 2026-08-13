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Общение с жителями и протест Японии: что известно о поездке Путина на Итуруп

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, приехав на остров Итуруп. ТАСС рассказал, что об этом известно.

Общение с жителями и протест Японии: что известно о поездке Путина на Итуруп
© РИА Новости

Детали поездки

Российский лидер побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный». Он также посетил среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова, где осмотрел спортивный зал и классы, школьный музей, пообщался с учениками. У школы собрались люди, с которыми Путин спонтанно поговорил. Кроме того, он провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Всего до этого руководители российского государства и правительства посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев (один раз как президент, три раза как премьер-министр), еще одну — премьер Михаил Мишустин.

Реакция Японии

Япония выразила «решительный протест» из-за поездки президента на Итуруп. В японском МИД заявили, что все «северные территории», как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются «исконной территорией с исторической и юридической точек зрении».

Новость о посещении Путиным Итурупа за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента X, крайне популярной в Японии. Всего за полчаса пользовали оставили более 2 тысяч сообщений по этой теме.