Общение с жителями и протест Японии: что известно о поездке Путина на Итуруп

Президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, приехав на остров Итуруп. ТАСС рассказал, что об этом известно.

Детали поездки

Российский лидер побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный». Он также посетил среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова, где осмотрел спортивный зал и классы, школьный музей, пообщался с учениками. У школы собрались люди, с которыми Путин спонтанно поговорил. Кроме того, он провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Всего до этого руководители российского государства и правительства посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев (один раз как президент, три раза как премьер-министр), еще одну — премьер Михаил Мишустин.

Реакция Японии

Япония выразила «решительный протест» из-за поездки президента на Итуруп. В японском МИД заявили, что все «северные территории», как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются «исконной территорией с исторической и юридической точек зрении».

Новость о посещении Путиным Итурупа за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента X, крайне популярной в Японии. Всего за полчаса пользовали оставили более 2 тысяч сообщений по этой теме.