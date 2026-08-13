Москва продолжит использовать практические инструменты для сохранения мира и стабильности в северных широтах, а также содействовать международному сотрудничеству, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

Россия считает снижение конфликтного потенциала в Арктике одним из своих главных приоритетов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников на сессии IV форума «Арктика-Регионы», передает РИА «Новости».

«Снижение общего конфликтного потенциала в регионе и приверженность международному сотрудничеству и международном праву в числе наших главных и неизменных приоритетов», – отметил дипломат.

По его словам, Москва продолжит применять практический инструментарий для сохранения мира и стабильности в арктическом регионе. Масленников подчеркнул, что страна намерена максимально содействовать международному сотрудничеству и развитию северных территорий. Он также добавил, что попытки эффективно решить актуальные проблемы Арктики без участия России не имеют перспектив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал контроль над Арктикой путем к победе в случае Судного дня.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил о готовности Москвы жестко защищать свои национальные интересы в Заполярье.

Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников предупредил о стремительном превращении региона в арену военно-политического противостояния.