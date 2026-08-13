В России отреагировали на отказ Киева забирать пленных
Российский сенатор Сергей Перминов отреагировал на отказ Киева забирать пленных, назвав такую позицию предательством народа.
Его слова приводит РИА Новости.
«Отказ Киева от обмена собственными гражданами — это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа», — обозначил политик.
Перминов также указал на причину, по которой Киев отказываться забирать пленных. По его словам, это — желание затянуть конфликт, чтобы получить новое финансирование Запада.
«А масштабные обмены покажут готовность к диалогу, что разрушит их миф о "недоговороспособности" России», — заключил собеседник агентства.
Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова Украина зачастую отказывается от предложений по обменам своих граждан. По ее сведениям, Киеву в течение последнего месяца Москва направляла три списка на обмен.
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В начале июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными. Помощник российского лидера Владимир Мединский говорил о том, что незадолго до этого группу Минобороны России отправили к границе с Украиной.