Российский сенатор Сергей Перминов отреагировал на отказ Киева забирать пленных, назвав такую позицию предательством народа.

Его слова приводит РИА Новости.

«Отказ Киева от обмена собственными гражданами — это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа», — обозначил политик.

Перминов также указал на причину, по которой Киев отказываться забирать пленных. По его словам, это — желание затянуть конфликт, чтобы получить новое финансирование Запада.

«А масштабные обмены покажут готовность к диалогу, что разрушит их миф о "недоговороспособности" России», — заключил собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова Украина зачастую отказывается от предложений по обменам своих граждан. По ее сведениям, Киеву в течение последнего месяца Москва направляла три списка на обмен.

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В начале июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными. Помощник российского лидера Владимир Мединский говорил о том, что незадолго до этого группу Минобороны России отправили к границе с Украиной.