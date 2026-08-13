Рябков ответил на заявления Гроссии об ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) находится в состоянии затяжного кризиса, российская сторона наблюдает за всеми кандидатами на пост генерального секретаря. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, являющийся одним из кандидатов на пост следующего генсека всемирной организации, выразил мнение, что ООН постепенно теряет свою значимость и медленно умирает.

"ООН находится в состоянии определенного кризиса. Этот кризис затяжной, и нынешнее руководство Организации Объединенных Наций и конкретно ее генеральный секретарь прекрасно понимают суть тех претензий, которые российская сторона выдвигает в его адрес" , - отметил замминистра.