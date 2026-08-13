Япония делает шаги, нацеленные на подрыв нацбезопасности РФ

Действия Японии направлены на подрыв национальной безопасности России и затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью РИА Новости. Он отметил, что японская сторона инвестирует в производство дронов на Украине и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

"Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации", - сказал глава российской дипмиссии.

В апреле официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает как враждебный шаг запуск проекта сотрудничества японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones. В феврале Япония решила присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).