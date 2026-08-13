ЛДПР призвала увеличить число женщин во власти

Женщины должны быть чаще представлены во власти, в том числе на таких должностях как мэры, губернаторы и министры. Об этом ТАСС заявила депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева.

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"Сегодня в России по-прежнему мало женщин среди мэров, губернаторов, министров и в целом среди тех, кто принимает важные решения в пользу людей. Мы считаем, что женщин во власти должно быть больше, и ЛДПР будет над этим работать", - сказала Воропаева.

По ее мнению, женщины зачастую лучше понимают проблемы семей, матерей, детей и тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Во власти нужны женщины, которые готовы на вести диалог с гражданами и решать их проблемы, добавила депутат.