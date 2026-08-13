ЛДПР призвала увеличить число женщин во власти
Женщины должны быть чаще представлены во власти, в том числе на таких должностях как мэры, губернаторы и министры. Об этом ТАСС заявила депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева.
По ее мнению, женщины зачастую лучше понимают проблемы семей, матерей, детей и тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Во власти нужны женщины, которые готовы на вести диалог с гражданами и решать их проблемы, добавила депутат.
"Очень многие женщины сегодня фактически стали главами своих семей, взяли на себя ответственность за детей, за близких, за работу и бизнес, и государство должно слышать их голос. Поэтому наша задача - не просто увеличить представительство женщин во власти, а открыть двери для тех, кто действительно готов брать на себя ответственность и помогать людям", - заключила Воропаева.