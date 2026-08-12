Небольшая статья на японском портале Sankei Shimbun о визите президента России Владимира Путина на Дальний Восток, учениях Тихоокеанского флота, высказываниях российского лидера о Японии вызвала бурную дискуссию в комментариях.

По мнению подписчиков, глава России ни разу не выражал намерение возвратить Северные территории. Они добавили, что правительству Японии следует это понять, принять, и прекратить тратить огромные средства на компанию по возвращению островов.

Комментаторы пожаловались, что Япония отправила свои снаряды — 240 тыс. единиц — Украине. Они добавили, что в случае конфликта оставшихся в арсеналах боеприпасов хватит только на один день интенсивных боевых действий.

«Сахалин находится недалеко от Вакканая. Япония импортирует из России газ и нефть, рыбу и морепродукты. Нам нельзя ссориться с таким могущественным соседом. Нужно правильно разыграть те скудные карты, что оказались у нас на руках», — подчеркнули подписчики.

По их словам, Россия явственно показала во время военно-морских учений у Сахалина, насколько сильны ее армия и флот.

Читатели отметили, что Токио необходимо сидеть как мышь под метлой и не отсвечивать. Они пояснили, что США истратили все свои боеприпасы и, в том случае, если дойдет до конфликта, стране придется очень тяжело.