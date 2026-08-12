Медведев рассказал об опасениях Билла Гейтса относительно российских школ

Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев рассказал, что основатель Microsoft Билл Гейтс во время визита в Россию выражал опасения относительно возможности подключить все российские школы к интернету. Его слова приводит РИА Новости.

«Достаточно давно некий гражданин по имени Билл Гейтс… когда узнал, что у нас около 50 тысяч школ, он приезжал тогда в Россию, он говорил, что это (сеть, — прим. «Ленты.ру») невозможно было сделать на такой территории как российская», — вспомнил Медведев.

Он уточнил, что речь идет о второй половине нулевых годов.

По словам Медведева, миллиардер связывал трудности в подключении с большими расстояниями.

«Тогда и технологии другие были, это тоже понятно. Но тем не менее мы эту задачу начали решать вот тогда», — сказал глава ЕР.

Он подчеркнул, что в настоящее время интернет во всех школах доступен на хорошей скорости.

Зампред Совбеза также сыронизировал о связях Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Медведев пошутил, что раньше миллиардер «не только, видимо, Эпштейна посещал, но иногда и в другие места заезжал».

Ранее Медведев рассказал о жесткой конкуренции за айтишников. По его словам, гражданские и оборонные предприятия активно борются за специалистов в сфере IT.