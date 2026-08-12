Медведев посулил кару журналисту за вопрос об убийстве русских
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкий журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс должен понести ответственность за свои публичные призывы к убийствам российских граждан.
Об этом председатель партии «Единая Россия» сообщил в ходе заседания экспертного совета по формированию новой Народной программы.
«Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесет», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он добавил, что в профессиональном сообществе существуют негласные табу, нарушение которых раньше приводило к немедленному исключению из профессии. По словам зампреда Совбеза, публичная постановка подобных вопросов недопустима, и тот, кто их задает, должен быть готов к жесткому ответу.
Скандальный инцидент произошел 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Михаэль Мартенс в ходе общения с лидерами спросил, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные призывы со стороны журналиста преступными и недопустимыми. Дипломат также напомнила о биографии самого Мартенса, указав на то, что его дед был высокопоставленным офицером нацистской Германии, служившим в штабе верховного командования вермахта.
Мария Захарова особо отметила, что международное сообщество и профессиональные институты проигнорировали высказывание немецкого корреспондента, что свидетельствует о кризисе моральных принципов в западной журналистике.