Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкий журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс должен понести ответственность за свои публичные призывы к убийствам российских граждан.

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Об этом председатель партии «Единая Россия» сообщил в ходе заседания экспертного совета по формированию новой Народной программы.

«Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесет», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в профессиональном сообществе существуют негласные табу, нарушение которых раньше приводило к немедленному исключению из профессии. По словам зампреда Совбеза, публичная постановка подобных вопросов недопустима, и тот, кто их задает, должен быть готов к жесткому ответу.

Скандальный инцидент произошел 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Михаэль Мартенс в ходе общения с лидерами спросил, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные призывы со стороны журналиста преступными и недопустимыми. Дипломат также напомнила о биографии самого Мартенса, указав на то, что его дед был высокопоставленным офицером нацистской Германии, служившим в штабе верховного командования вермахта.

Мария Захарова особо отметила, что международное сообщество и профессиональные институты проигнорировали высказывание немецкого корреспондента, что свидетельствует о кризисе моральных принципов в западной журналистике.