Появляется всё больше свидетельств прямой вовлечённости стран НАТО в террористическую деятельность Киева.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Множатся свидетельства прямой вовлечённости стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима», — заявила она.

По словам дипломата, хакеры получили документы, которые якобы свидетельствуют о передаче СБУ данных о «приоритетных» целях на территории России специалистами из связанных с НАТО структур.

Захарова утверждает, что среди таких целей были координаты объектов топливно-энергетического комплекса и торговых судов, осуществляющих перевозки в интересах России. Впоследствии эти объекты подвергались атакам беспилотников и безэкипажных катеров, добавила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим представляет угрозу всему миру.

Также официальный представитель МИД России подчёркивала, что возможности Киева противостоять российской армии снижаются с каждым днём.