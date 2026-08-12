Умер бывший вице-спикер Госдумы Александр Романович

На 74-м году ушел из жизни секретарь президиума Центрального совета "Справедливой России" по вопросам международной политики, бывший депутат Госдумы Александр Романович.

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"Александр Леонидович 20 лет жизни отдал защите интересов нашей страны на дальних рубежах: служил офицером в Республике Мали, на Кубе, в странах Европы и Латинской Америки, в Анголе и Мозамбике. Его авторитет в вопросах международной политики, защиты прав ветеранов боевых действий был непререкаем", - написал в своем канале в "Максе" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он отметил, что Романович вносил огромный вклад в законотворческую работу, в том числе по вопросам поддержки участников специальной военной операции.

Справка "РГ"

Александр Романович родился 15 октября 1952 года в Москве. В 1975 году окончил факультет западных языков Военного института иностранных языков Министерства обороны СССР (ныне в составе Военного университета Минобороны РФ) по специальности "переводчик-референт". В 1999 году окончил аспирантуру, в 2004 году - докторантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Кандидат политических наук, доктор философских наук.

В 1987-1989 годах - старший офицер группы советских военных советников в Анголе и Мозамбике. В 1989 году начал издавать в Москве специализированный кинологический журнал "Друг". В 2001-2007 годах - гендиректор российско-французского ООО "Дмитровское производственное объединение Роял Канин".

В марте 1999 года вошёл в число учредителей Общероссийской эколого-гуманитарной организации "Миллион друзей", объединившей организации по защите животных, позднее эта организация вошла в Российскую партию Жизни. В 2002 году стал одним из основателей Российской партии Жизни (РПЖ) под руководством Сергея Миронова. В 2005 году избирался в Совет депутатов Дмитровского района Московской области. С 2006 года - член партии "Справедливая Россия", входил в президиум центрального совета, с 2016 года - секретарь президиума центрального совета по международным вопросам, председатель совета регионального отделения в Московской области.

11 марта 2007 года избран депутатом Московской областной думы от "Справедливой России". С 4 декабря 2011 по 5 октября 2016 года - депутат Государственной думы РФ VI созыва от "Справедливой России". Занимал пост заместителя председателя Комитета по международным делам (до марта 2016 года), был членом комиссии по строительству зданий Парламентского центра, входил в состав делегации российского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), возглавлял группу дружбы с парламентом Португалии.

С 25 марта по 5 октября 2016 года - заместитель председателя Госдумы РФ VI созыва от фракции "Справедливая Россия", сменил Николая Левичева, назначенного членом ЦИК России.