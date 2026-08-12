Умер бывший вице-спикер Госдумы Александр Романович
На 74-м году ушел из жизни секретарь президиума Центрального совета "Справедливой России" по вопросам международной политики, бывший депутат Госдумы Александр Романович.
"Александр Леонидович 20 лет жизни отдал защите интересов нашей страны на дальних рубежах: служил офицером в Республике Мали, на Кубе, в странах Европы и Латинской Америки, в Анголе и Мозамбике. Его авторитет в вопросах международной политики, защиты прав ветеранов боевых действий был непререкаем", - написал в своем канале в "Максе" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Он отметил, что Романович вносил огромный вклад в законотворческую работу, в том числе по вопросам поддержки участников специальной военной операции.
Справка "РГ"
Александр Романович родился 15 октября 1952 года в Москве. В 1975 году окончил факультет западных языков Военного института иностранных языков Министерства обороны СССР (ныне в составе Военного университета Минобороны РФ) по специальности "переводчик-референт". В 1999 году окончил аспирантуру, в 2004 году - докторантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Кандидат политических наук, доктор философских наук.
В 1987-1989 годах - старший офицер группы советских военных советников в Анголе и Мозамбике. В 1989 году начал издавать в Москве специализированный кинологический журнал "Друг". В 2001-2007 годах - гендиректор российско-французского ООО "Дмитровское производственное объединение Роял Канин".
В марте 1999 года вошёл в число учредителей Общероссийской эколого-гуманитарной организации "Миллион друзей", объединившей организации по защите животных, позднее эта организация вошла в Российскую партию Жизни. В 2002 году стал одним из основателей Российской партии Жизни (РПЖ) под руководством Сергея Миронова. В 2005 году избирался в Совет депутатов Дмитровского района Московской области. С 2006 года - член партии "Справедливая Россия", входил в президиум центрального совета, с 2016 года - секретарь президиума центрального совета по международным вопросам, председатель совета регионального отделения в Московской области.
11 марта 2007 года избран депутатом Московской областной думы от "Справедливой России". С 4 декабря 2011 по 5 октября 2016 года - депутат Государственной думы РФ VI созыва от "Справедливой России". Занимал пост заместителя председателя Комитета по международным делам (до марта 2016 года), был членом комиссии по строительству зданий Парламентского центра, входил в состав делегации российского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), возглавлял группу дружбы с парламентом Португалии.
С 25 марта по 5 октября 2016 года - заместитель председателя Госдумы РФ VI созыва от фракции "Справедливая Россия", сменил Николая Левичева, назначенного членом ЦИК России.