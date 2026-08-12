Медведев объяснил удары ВСУ по российским маркетплейсам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские военные наносят удары по российским маркетплейсам, поскольку воюют не с армией, а с обычными гражданами. Его слова передает ТАСС.

На встрече с экспертным советом по созданию народной программы он отметил, что качество жизни теперь определяют сетевые решения, и выпадение любого звена в этой сфере может существенно понизить уровень жизни.

«Чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией — это тоже надо понимать — с обычными гражданами, поэтому и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары», — указал Медведев.

Он также подчеркнул, что необходимо думать о защите платформенных решений не только с точки зрения обороны, но и регулирования. Политик напомнил, что ранее казалось, что диверсии против ЖКХ были пределом, но теперь враг переключился на более массовые и чувствительные для населения объекты.

В последние недели украинские беспилотники неоднократно атаковали склады маркетплейсов в различных регионах России. В августе атаки зафиксированы на склады в Ростовской и Воронежской областях. Власти усиливают охрану объектов, однако эксперты отмечают, что полностью исключить риски невозможно из-за масштаба сети маркетплейсов.