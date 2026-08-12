Ушел в отставку вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов

Заместитель главы администрации Краснодарского края Дмитрий Маслов покинул пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

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Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Здесь отметили, что 38-летний Маслов продолжит работать в крупной госкорпорации в Москве. Теперь уже бывший вице-губернатор проработал на своем посту менее одного года - с октября 2025-го.

В администрации региона он курировал работу краевого департамента строительства, государственной жилищной инспекции, департамента по архитектуре и градостроительству, министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также департамента по надзору в строительной сфере.

Дмитрий Маслов родился 11 марта 1988 года в городе Новочеркасске соседней Ростовской области. Окончил Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Начинал свою карьеру с должности инженера в Научно-исследовательском институте промышленной и экологической безопасности Южно-Российского государственного технического университета.

С 2018 по 2019 год он занимал должность заместителя главы Темрюкского района, а с 2020 по 2025 год работал руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.