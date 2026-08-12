Запад пытается отменить Россию и всех россиян путем уничтожения исторической памяти. С таким заявлением в среду, 12 августа, выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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— С учетом того, что происходит на Западе, действительно, желание отменить России, всех наших граждан, у нас с вами историческую память полностью уничтожить, — приводит его слова РИА Новости.

Политик добавил, что примеры героев специальной военной операции (СВО) помогают лучше донести правду о роли России, чтобы в стране не было «молодых придурков», ведущихся на посулы и деньги.

На прошлой неделе Медведев заявил, что западные лидеры столкнутся с возмездием за преступления, совершенные против России. По его мнению, Запад пытается любыми силами уничтожить Россию. Медведев отметил, что для этого западные политики нанимают преступников, таких как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили или президент Украины Владимир Зеленский.

29 июля Медведев выразил мнение, что у всех политических сил в России есть одна общая и первоочередная задача — сохранить страну. Достичь этой цели можно, только одержав победу в специальной военной операции на Украине. В своей речи Медведев затронул тему отношений с западными странами, масштаб санкционного давления и текущие вызовы для российского государства.