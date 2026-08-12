Военно-морские силы государств ЕС не имеют права проводить проверку судов на предмет перевозки ими грузов в интересах России, заявили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Операция «Ирини» с 2020 года проводится в Средиземном море, преимущественно в его южной и центральной части. Была запущена для контроля выполнения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, использует морские, воздушные и спутниковые средства наблюдения.

В МИД отметили, что Брюссель в рамках миссии осуществляет неправомерные досмотры иностранных судов.

В частности, 2 августа итальянские военные провели досмотр судна «Тао Payoh» под флагом Камеруна. В ведомстве уточнили, что Минобороны Италии объяснило остановку судна необходимостью проверки его национальной принадлежности.

Вместе с тем, подчеркнули в пресс-службе, мандат операции истек ещё в мае 2026 года. Следовательно, налицо — злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий.

Таким образом, констатировали в МИД, «проверка флага», теоретически допускаемая морским правом, в этом конкретном случае является не более чем ширмой для сведения политических счётов и реализации односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру.

В ведомстве заметили, что проверка принадлежности судов к так называемому «теневому флоту» и вовсе не поддаётся какому-либо правовому обоснованию: внутренние решения ЕС не могут отменять базовые свободы, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства.