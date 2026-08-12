В МИД России обвинили Каллас в пренебрежении нормами международного права

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о морских перевозках отражают пренебрежение к нормам международного права. Об этом заявили в МИД России.

«Каллас, называя незаконными не действия кораблей стран-членов ЕС, задействованных в [военно-морской операции] «Ирини», а рутинные морские перевозки, <...> в очередной раз демонстрирует вопиющее пренебрежение к нормам международного права», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что операция «Ирини», осуществляемая у берегов Ливии, используется ЕС в качестве инструмента для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. По данным ведомства, подобных подход является злоупотреблением международно-правовыми нормами.

В министерстве подчеркнули, что проверка принадлежности судов к «теневому флоту» со стороны Евросоюза не поддается правовому основанию. В ведомстве отметили, что никакие решения объединения не могут отменять положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы стран Запада по захвату российских торговых судов являются «пиратством и разбоем». Глава государства обратил внимание, что ЕС хочет продавать имущество, «награбленное у РФ».

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством.