Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X сравнил ситуацию в Ормузском проливе с котом Шредингера.

«Ормузский пролив Шредингера — «открытый» и «закрытый» одновременно», — написал глава РФПИ.

11 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не примут условия Тегерана. По его словам, американские власти являются источником нестабильности в Персидском заливе и должны прекратить войну, разблокировать иранские активы и остановить конфликты в регионе.

12 августа президент Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. По его словам, американскую блокаду называют «стальной стеной, с которой Иран ничего не может сделать».

В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном.