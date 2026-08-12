Освобождение экс-морпеха Гилмана назвали сигналом Москвы для США

Освобождение в России бывшего американского морпеха Роберта Гилмана свидетельствует о готовности Москвы к конструктивному диалогу с Вашингтоном, а также может ускорить визит спецпосланника США. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил политолог Александр Камкин.

Во вторник Москва передала США Роберта Гилмана, находившегося в российском заключении с 2022 года. По данным Reuters, решение принято по гуманитарным соображениям для прохождения им лечения на родине. Гилман был доставлен в США бортом Госдепартамента, где его встретил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Ранее экс-морпех получил срок за дебош и нападение на полицейского в Воронеже.

Эксперт отметил, что американская сторона интересуется судьбой осужденного уже очень давно и неоднократно призывала к его помилованию. В связи с этим передача Гилмана несет в себе четкий дипломатический посыл.

«Судьбой данного осужденного американская сторона интересуется очень давно, и после того, как ему был продлен срок заключения, неоднократно звучали призывы Вашингтона передать его США и помиловать. В целом его выдачу Соединенным Штатам можно расценивать как однозначный сигнал российской стороны о готовности вести конструктивный диалог с американской стороной по различным направлениям — не только по украинскому треку, но и по двусторонним отношениям, которые находятся сейчас в крайне низкой своей точке. Поэтому это такой недвусмысленный сигнал Москвы: да, мы готовы вести конструктивный диалог, пожалуйста, прилетайте, будем общаться». Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Дональд Трамп уже успел записать освобождение экс-морпеха себе в заслугу, заявив, что передача Гилмана состоялась после переговоров и без каких-либо условий со стороны РФ. Политолог указал, что за подобной риторикой стоит стремление продемонстрировать внешнеполитические успехи перед выборами, однако действия Москвы могут иметь и свой прагматический расчет.

«Это очередная бравада Трампа, которому сейчас обязательно нужно показать успех в преддверии [промежуточных] выборов. С другой стороны, нельзя исключать, что и действия российской стороны — в некотором роде попытка подыграть республиканцам на грядущих выборах. Демократическая партия представляет собой достаточно сложный конгломерат, ее раздирают внутренние противоречия между левым крылом и традиционными демократами. С Трампом же существует консенсус, что находить общий язык проще. Поэтому здесь, конечно, не личная заслуга Трампа, а исключительно добрая воля российской стороны, которая демонстрирует готовность к двустороннему диалогу. И нельзя исключать, что подобный шаг Москвы ускорит визит американских переговорщиков».

Ранее издание The Guardian рассказало о состоянии освобожденного в России Гилмана.