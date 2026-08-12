Россия предложила Киеву обменять Залужного

В российском списке на обмен с Украиной обнаружили однофамильца бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного — Виталия Залужного.

Согласно открытым данным, Виталий Залужный имеет звание младшего сержанта и служил в танковой бригаде. В мае 2022 года он попал в плен в Мариуполе.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия за последний месяц передала Украине три варианта списков для обмена. По ее словам, Киев не согласовал их.

В список, который согласован российской стороной, входят 224 человека.