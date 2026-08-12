Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он не виноват в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году, — это ложь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о главном виновном в прекращении диалога.

«Всегда присуще это было руководству Великобритании в попытках оправдать все свои коварных планы. Естественно, Джонсон виноват. Это он явился главным лицом, который влиял на [президента Украины Владимира] Зеленского и отговаривал его от выполнения тех договоренностей», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что мир уже был свидетелем фальсификаций со стороны Великобритании — и в Сирии с белыми касками, и на переговорах в Стамбуле.

«Поэтому Джонсон виноват. Придет время, он ответит и перед народом Великобритании, и перед всем миром», — заключил политик.

Ранее Джонсон заявил, что не виноват в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году. По его словам, европейские лидеры сказали, что его визит в Киев стал причиной срыва переговоров. Джонсон добавил, что это чушь.