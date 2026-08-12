Намерение Армении, которая является союзником России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), допросить 103-летнюю участницу Великой Отечественной войны Розалию Абгарян свидетельствуют о моральном разложении Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Армянские власти намерены допросить ветерана по делу оппонента премьер-министра республики Никола Пашиняна Самвела Карапетяна.

«Более наглядного свидетельства того, к какому моральному и духовному разложению ведет сближение с современной безликой, нравственно нищей Европой и братание с неонацистским киевским режимом, найти сложно», — говорится в публикации.

Ранее в армянских СМИ появились сообщения, что Россия якобы дала премьер-министру Армении Николу Пашиняну месяц, чтобы определиться с выбором между Европейским союзом и ЕАЭС. Отмечается, что в случае невыполнения требования Москвы на Ереван могут быть наложены санкции.