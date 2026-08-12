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Военэксперт оценил слова Путина о «зеркальном ответе» на захват судов

Алиса Селезнёва

Слова президента России Владимира Путина о зеркальном ответе в случае попыток Запада захватывать российские торговые суда стоит расценивать как прямое предупреждение блоку НАТО. Об этом заявил «Царьграду» военный аналитик, редактор журнала «Наша оборона» Алексей Леонков.

Военэксперт оценил слова Путина о «зеркальном ответе» на захват судов
© Global Look Press

Президент Владимир Путин во время завершающей стадии учения Тихоокеанского флота предупредил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, там, где сама «посчитает это нужным и целесообразным». При этом глава государства обратил внимание на продвижение НАТО в Азиатско‑Тихоокеанский регион и сделал ряд заявлений о Японии.

По оценке военного аналитика Алексея Леонкова, особую тревогу вызывает наращивание военного потенциала Японии, в том числе пополнение японского флота вертолетоносцами, которые способны нести палубные истребители вертикального взлета, такие как F‑35. При этом визит и заявления главы России логично вписываются в контекст учений Тихоокеанского флота и могут рассматриваться как постановка задач для военно‑морского командования.

«Владимир Владимирович, будучи на Дальнем Востоке, предупредил ретивые азиатские страны, что «мы все видим, мы все знаем, и ответ будет зеркальный», если и эти страны начнут ввязываться в охоту за «теневым флотом»», - пояснил он.

Также, по словам Леонкова, есть в заявлении и связь с Китаем, чьи суда используют Северный морской путь. Страны НАТО склонны причислять подобные суда к «теневому флоту» и рассматривать их как потенциальный объект для перехвата. Именно поэтому заявления Путина о зеркальном ответе приобретают дополнительный смысл, заметил он.

Неслучайным кажется и сегодняшнее заявление заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, который обратил внимание на то, что под термином «теневой флот», про который «истошно лают» европейцы, подразумеваются обычные торговые суда. И у Европы нет никаких прав задерживать их.