Военэксперт оценил слова Путина о «зеркальном ответе» на захват судов

Слова президента России Владимира Путина о зеркальном ответе в случае попыток Запада захватывать российские торговые суда стоит расценивать как прямое предупреждение блоку НАТО. Об этом заявил «Царьграду» военный аналитик, редактор журнала «Наша оборона» Алексей Леонков.

Президент Владимир Путин во время завершающей стадии учения Тихоокеанского флота предупредил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, там, где сама «посчитает это нужным и целесообразным». При этом глава государства обратил внимание на продвижение НАТО в Азиатско‑Тихоокеанский регион и сделал ряд заявлений о Японии.

По оценке военного аналитика Алексея Леонкова, особую тревогу вызывает наращивание военного потенциала Японии, в том числе пополнение японского флота вертолетоносцами, которые способны нести палубные истребители вертикального взлета, такие как F‑35. При этом визит и заявления главы России логично вписываются в контекст учений Тихоокеанского флота и могут рассматриваться как постановка задач для военно‑морского командования.

«Владимир Владимирович, будучи на Дальнем Востоке, предупредил ретивые азиатские страны, что «мы все видим, мы все знаем, и ответ будет зеркальный», если и эти страны начнут ввязываться в охоту за «теневым флотом»», - пояснил он.

Также, по словам Леонкова, есть в заявлении и связь с Китаем, чьи суда используют Северный морской путь. Страны НАТО склонны причислять подобные суда к «теневому флоту» и рассматривать их как потенциальный объект для перехвата. Именно поэтому заявления Путина о зеркальном ответе приобретают дополнительный смысл, заметил он.

Неслучайным кажется и сегодняшнее заявление заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, который обратил внимание на то, что под термином «теневой флот», про который «истошно лают» европейцы, подразумеваются обычные торговые суда. И у Европы нет никаких прав задерживать их.