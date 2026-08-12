Власти Великобритании подают сигналы о готовности возобновить диалог с российским оборонным ведомством, однако не предпринимают никаких конкретных действий для исправления ситуации.

Как говорится в распространненом комментарии Посольства России в Лондоне, для восстановления разрушенных каналов связи именно Британия должна сделать первый шаг.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — заявили в российской дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что именно Великобритания стала инициатором разрушения традиционных каналов связи, выслав в мае 2024 года российского военного атташе под надуманным предлогом. В посольстве подчеркнули: «Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его "починить"».

Посол Британии неожиданно высказался о нападении России на НАТО

Газета The Times ранее сообщала, что британские чиновники и дипломаты опасаются «риска того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта с Россией». На этом фоне появилась потребность наладить взаимодействие с Москвой.