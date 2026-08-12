Захарова потребовала объяснений от Польши после слов Навроцкого о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от польских властей объяснений после слов президента страны Кароля Навроцкого о помощи Украине «бить москаля».

Об этом дипломат заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«Пардон, у вас ус, прикрывающий нацизм, отклеился!» — сказала Захарова, комментируя высказывание польского президента.

Она напомнила о помощи, которую СССР оказывал Польше после Второй мировой войны, и назвала подобные заявления в адрес России «отвратительными» и «мерзкими».

Захарова также раскритиковала реакцию польского МИД на протест российского внешнеполитического ведомства, отметив, что Варшава в ответ привела статистические данные по ВВП и автомагистралям.

Ранее дипломат подчеркнула, что выпад Навроцкого в адрес России является результатом исторических комплексов.